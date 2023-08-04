Один из дилеров привез в Россию новый автомобиль Geely Binyue (Coolray) модельного года 2023. Согласно информации, полученной «Российской газетой», за этот автомобиль без пробега просят 2 700 000 рублей.

В объявлении отмечается, что под капотом этого китайского кроссовера находится турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 1.5 литра, который развивает мощность в 181 лошадиную силу и крутящий момент 290 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой «роботизированной» трансмиссией.

Среди характеристик и особенностей модели можно выделить систему распознавания голосовых команд, интегрированную навигацию, Bluetooth-связь и возможность удаленного управления автомобилем. Для обеспечения дополнительных функций, таких как интеллектуальный круиз-контроль и автоматическая парковка, в автомобиле установлены 4 внешние камеры и 4 ультразвуковых радара.

Также доступны системы помощи на спуске и подъеме. Салон кроссовера отделан экокожей, а водительское сиденье оснащено электрорегулировкой.