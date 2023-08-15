В рамках форума «Армия-2023» представители компании «Кронштадт» поделились деталями о новейшем российском ударном беспилотнике, получившем название «Сириус» и разработанным компанией «Иноходец-Ру». Первый полет этого передового ударного беспилотного летательного аппарата уже
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В рамках форума «Армия-2023» представители компании «Кронштадт» поделились деталями о новейшем российском ударном беспилотнике, получившем название «Сириус» и разработанным компанией «Иноходец-Ру».

Первый полет этого передового ударного беспилотного летательного аппарата уже состоялся. Тем не менее, испытания данной техники продолжаются. В настоящее время команда конструкторов проводит летные тесты с БПЛА «Сириус».

Новый беспилотник «Сириус» является улучшенной версией предыдущей модели «Орион». Он оборудован двумя двигателями, а его взлетная масса увеличена. Этот аппарат способен нести как управляемые, так и неуправляемые боеприпасы.

Кроме того, «Сириус» имеет морскую модификацию, которая может использоваться для разведки и спасательных операций. Сообщается также, что массовые поставки данного беспилотного аппарата в ВС РФ планируются уже в текущем году.

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