В России нацелены на создание 30 новых деревень для переселенцев из Африки. Речь идет о потомках белых колонизаторов, которые стали жертвами расизма на Черном континенте. Этот план будет реализован в
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России нацелены на создание 30 новых деревень для переселенцев из Африки. Речь идет о потомках белых колонизаторов, которые стали жертвами расизма на Черном континенте. Этот план будет реализован в Тверской области, которая выбрана в качестве пилотного региона, сообщает «Московский комсомолец».

Соглашение между тверской областью и танзанийской компанией было заключено в июле 2023 года на форуме «Россия — Африка». Главной целью этой инициативы является интеграция иммигрантов в сельское хозяйство.

Фермер Алексей Трофимов отметил: «Мы готовы принять всех — и буров, и студентов из Африки, оканчивающих российские вузы и владеющих русским языком. То есть африканцев, уже находящихся в России и не намеренных возвращаться домой».

Власти Тверской области считают, что потенциал внутренней миграции уже почти исчерпан, и привлечение соотечественников из бывшего Советского Союза не приносит ожидаемых результатов.

Вам может понравиться
Самым большим страхом киевского режима являются перспективы проведения вынужденных переговоров с Москвой. Об этом в своем материале написал журналист немецкого таблоида Bild* Пауль Ронцхаймер. По его словам, в Киеве опасаются,

Журналист Bild назвал самый большой страх Киева – вынужденные переговоры с Москвой

Самым большим страхом киевского режима являются перспективы проведения вынужденных переговоров с Москвой. Об этом в своем материале написал журналист немецкого таблоида Bild* Пауль Ронцхаймер. По его словам, в Киеве опасаются,
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале о проведении специальной ставки для обсуждения медленных темпов продвижения украинских подразделений в ходе контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. По его словам,

Зеленский провел ставку на тему медленного продвижения контрнаступления ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале о проведении специальной ставки для обсуждения медленных темпов продвижения украинских подразделений в ходе контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. По его словам,
В центральной части Екатеринбурга неизвестный расстрелял припаркованный у здания областной прокуратуры автомобиль Mercedes черного цвета. В Сети опубликовали кадры, на которые попал непосредственно момент расстрела авто. На видео, снятом камерой

В Сети показали кадры расстрела машины Mercedes возле областной прокуратуры

В центральной части Екатеринбурга неизвестный расстрелял припаркованный у здания областной прокуратуры автомобиль Mercedes черного цвета. В Сети опубликовали кадры, на которые попал непосредственно момент расстрела авто. На видео, снятом камерой