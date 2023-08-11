В России нацелены на создание 30 новых деревень для переселенцев из Африки. Речь идет о потомках белых колонизаторов, которые стали жертвами расизма на Черном континенте. Этот план будет реализован в Тверской области, которая выбрана в качестве пилотного региона, сообщает «Московский комсомолец».

Соглашение между тверской областью и танзанийской компанией было заключено в июле 2023 года на форуме «Россия — Африка». Главной целью этой инициативы является интеграция иммигрантов в сельское хозяйство.

Фермер Алексей Трофимов отметил: «Мы готовы принять всех — и буров, и студентов из Африки, оканчивающих российские вузы и владеющих русским языком. То есть африканцев, уже находящихся в России и не намеренных возвращаться домой».

Власти Тверской области считают, что потенциал внутренней миграции уже почти исчерпан, и привлечение соотечественников из бывшего Советского Союза не приносит ожидаемых результатов.