Генпрокуратура России выступила с инициативой внести изменение в стандарт ГОСТ на пищевые продукты. Отмечается, что данное предложение было выдвинуто с целью соблюдения общих требованиям к упаковке продуктов для возможности отслеживания
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Генпрокуратура России выступила с инициативой внести изменение в стандарт ГОСТ на пищевые продукты. Отмечается, что данное предложение было выдвинуто с целью соблюдения общих требованиям к упаковке продуктов для возможности отслеживания динамики цен при уменьшении объема товара в упаковке. Представители Минпромторга заявили, что на данный момент этот вопрос вынесен на обсуждение представителей власти и бизнеса.

В «Руспродсоюзе» заявили, что причиной сокращения размеров объема товара в упаковке является сохранение цены на продукцию. По словам главы Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Натальи Назаровой, на данный момент изготовители не нарушают закона, уменьшая объем продукции в упаковке, так как они указывают на таре объем и вес. И если на незначительное уменьшение объема продукции люди не сильно реагируют, то повышение цены сразу откликается снижением спроса на продукцию.

Зампред Госдумы Борис Чернышев считает, что единые требования к упаковке является дополнением к другим новшествам в сфере защиты прав потребителя. Если человек привык, что тара рассчитана на 1 литр молока, а привычный лоток содержит 10 яиц, то уменьшение объема продукции в упаковке того же размера является обманом. Хотя по закону производитель ничего не нарушил. Поэтому стоит скорректировать ГОСТы на упаковку пищевых продуктов, чтобы исключить подобные изменения.

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