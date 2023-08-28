В Польше заявили, что конфликт на Украине привел к необходимости обеим сторонам использовать устаревшую военную технику. По информации журнала Defence 24, это затронуло особенно танковую боевую технику, разработанную в период
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В Польше заявили, что конфликт на Украине привел к необходимости обеим сторонам использовать устаревшую военную технику. По информации журнала Defence 24, это затронуло особенно танковую боевую технику, разработанную в период холодной войны как в странах НАТО, так и в СССР.

Статья отмечает, что украинская армия прибегла к использованию танков Leopard 1, которые имеют относительно низкую массу и хорошие показатели по ремонтопригодности. Однако эксперты также подчеркнули, что танки Т-54/55 и Т-62 обладают более крепкой броней. В частности, Т-55АМ обладают относительно простой, но эффективной системой управления огнем. Автор публикации также указал на мощную пушку Т-62, способную представлять угрозу не только для Leopard 1, но и для более бронированных танков.

Таким образом, боевые действия на Украине вынудили стороны конфликта использовать устаревшую военную технику, в том числе различные модели танков, созданные в период холодной войны.

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