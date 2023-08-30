«Московский комсомолец» рассказал о похоронах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Прохоровском кладбище, которые были превращены в настоящий «квест». Все дело в том, что журналистам сообщили о похоронах на Серафимовском кладбище.

Его сотрудники с журналистами разговаривать не хотели, а полиция, оцепившая объект, заявляла, что не знает о точном времени похорон.

Только в 17:00 стало известно, что погребение пройдет на Прохоровском кладбище, причем в закрытом режиме.

Журналисты попали туда уже после церемонии и узнали от охранников, что те гораздо раньше получили информацию о времени похорон. Но не могли ее раскрывать.

Ранее сообщалось, что скромный и простой вид могилы Пригожина поразил журналистов.