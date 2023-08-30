Похороны бизнесмена Евгения Пригожина прошли в условиях жесткой конспирации, в том же режиме, в котором основатель ЧВК Вагнер жил все последние годы. Его похоронили на Прохоровском кладбище, где практически отсутствуют
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Похороны бизнесмена Евгения Пригожина прошли в условиях жесткой конспирации, в том же режиме, в котором основатель ЧВК Вагнер жил все последние годы.

Его похоронили на Прохоровском кладбище, где практически отсутствуют могилы известных людей. Но именно здесь погребен отец Пригожина Виктор Евгеньевич.

Прохоровское кладбище является местом для семейных захоронений, поэтому основатель ЧВК «Вагнер» был погребен рядом с отцом. «Московский комсомолец» сообщил, что организацией похорон занималась мать бизнесмена. Она же на его могиле оставила цитату из стихотворения Иосифа Бродского «Натюрморт», в которой есть слова «Мертвый или живой?».
Вид могилы Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге поражает скромностью
Могила выглядит очень скромно, на ней установили флаги России и ЧВК «Вагнер», простой деревянный крест безо всяких излишеств, уже упомянутое стихотворение в рамке. Также обращают на себя внимание красные розы.

Местные жители рассказали, что похороны прошли очень тихо, в окрестных домах их даже не заметили. О погребении Пригожина сообщили только в 17:00, после чего к кладбищу подъехали полицейские, саперы и кинологи. Несколько человек имели противодроновые ружья на случай возможной атаки. Кладбище оцепили, а всех посетителей после 17:00 отправляли обратно.

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