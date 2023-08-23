В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на юге Одессы вспыхнул производственно-перегрузочный комплекс. Площадь пожара охватила 700 квадратных метров, его быстро удалось локализовать, как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер через Telegram.

По его словам, в результате инцидента пострадали зернохранилища, хотя точное количество поврежденных хранилищ он не привел. Среди гражданского населения пострадавших нет. В мэрии Одессы отметили, что пожар произошел в складских помещениях комплекса. Сведений о каких-либо атаках в этом направлении со стороны Министерства обороны России за последние дни не поступало.

Также, в ночь на 23 августа, в Измаиле Одесской области были зафиксированы взрывы. Напомним, что 16 августа в Одесской области также была повреждена инфраструктура одного из портов на реке Дунай в результате обстрела, и, к счастью, никто не пострадал.