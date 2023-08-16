Инфраструктура порта Дуная, расположенного в Одесской области, пострадала от ударов, как сообщил губернатор региона Олег Кипер в интервью украинскому изданию Klymenko Time. По его информации, в результате атаки по одному
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Инфраструктура порта Дуная, расположенного в Одесской области, пострадала от ударов, как сообщил губернатор региона Олег Кипер в интервью украинскому изданию Klymenko Time.

По его информации, в результате атаки по одному из портов Дуная разрушены складские помещения и зернохранилища. Никто не пострадал, пожары, возникшие после инцидента, были оперативно ликвидированы сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также заявил о пожарах в городе 14 августа.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стояли украинские спецслужбы.

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