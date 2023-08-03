В Москве последние годы активно развивается инфраструктура, способствующая изменению поведенческих привычек горожан в пользу более активного образа жизни. Об этом заявила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Этот процесс осуществляется в рамках концепции Urban Health, ориентированной на здоровый образ жизни жителей столицы. Анастасия Ракова подчеркнула, что такой подход базируется на изменениях в экологии, транспортной системе, здравоохранении, строительстве и благоустройстве города.

Заместитель мэра отметила, что здоровые города способствуют здоровой нации и здоровым людям. В этом контексте важно, чтобы горожане формировали культуру бережного отношения к своему здоровью, своевременно проходили медицинские обследования и, при необходимости, начинали лечение на ранних стадиях.

Анастасия Ракова также подчеркнула, что в Москве активно развивается медицинская инфраструктура. В настоящее время строятся и реконструируются медицинские учреждения, и в ближайшем будущем планируется создание новой амбулаторной среды в столице.