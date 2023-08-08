Российская организация «Курсир» успешно продала компактную радиоизмерительную систему в одну из стран Латинской Америки. Устройство предназначено для осуществления проверок систем посадки и светосигнального оборудования в аэропортах. Об этом сообщили в
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская организация «Курсир» успешно продала компактную радиоизмерительную систему в одну из стран Латинской Америки. Устройство предназначено для осуществления проверок систем посадки и светосигнального оборудования в аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), передает информационный портал «Газета.Ru».

По сведениям НТИ, стоимость системы составила 15 млн рублей. В рамках поставки был передан комплекс БАС-ЛП-М (Беспилотная авиационная система для летных проверок мобильная), включающий в себя дрон с анализатором сигналов, наземную станцию и специальное программное обеспечение.

Генеральный директор «Курсир» Виталий Муниров отметил, что был заключен дистрибьюторский договор и соглашение о поставке с компанией из Латинской Америки. Однако компания-покупатель системы остается конфиденциальной с целью избежать «проблем у заказчика с последующими продажами».

Вам может понравиться
Варшава может полностью закрыть границу с Минском, поскольку бойцы частной военной компании «Вагнер» пытались проникнуть на ее территорию со стороны Белоруссии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление заместителя

Руководство МВД Польши заявило о попытке бойцов ЧВК «Вагнер» проникнуть на территорию страны

Варшава может полностью закрыть границу с Минском, поскольку бойцы частной военной компании «Вагнер» пытались проникнуть на ее территорию со стороны Белоруссии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление заместителя
На территории Республики Бурятии началось строительство самого крупного в Евразии солнечного телескопа-коронографа, первый камень в основание которого был заложен накануне. Будущий солнечный телескоп строится для нужд Института солнечно-земной физики Сибирского

Крупнейший в Евразии солнечный телескоп начали строить в Бурятии

На территории Республики Бурятии началось строительство самого крупного в Евразии солнечного телескопа-коронографа, первый камень в основание которого был заложен накануне. Будущий солнечный телескоп строится для нужд Института солнечно-земной физики Сибирского
Исследователи из корпорации NVIDIA и Калифорнийского университета в Сан-Диего создали AnyTeleop – систему дистанционного управления на основе технологий «компьютерного зрения», которую можно применять в широком диапазоне сценариев действий для разных

Система телеуправления на основе компьютерного зрения может применяться к разным типам роботов

Исследователи из корпорации NVIDIA и Калифорнийского университета в Сан-Диего создали AnyTeleop – систему дистанционного управления на основе технологий «компьютерного зрения», которую можно применять в широком диапазоне сценариев действий для разных