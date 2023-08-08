Российская организация «Курсир» успешно продала компактную радиоизмерительную систему в одну из стран Латинской Америки. Устройство предназначено для осуществления проверок систем посадки и светосигнального оборудования в аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), передает информационный портал «Газета.Ru».

По сведениям НТИ, стоимость системы составила 15 млн рублей. В рамках поставки был передан комплекс БАС-ЛП-М (Беспилотная авиационная система для летных проверок мобильная), включающий в себя дрон с анализатором сигналов, наземную станцию и специальное программное обеспечение.

Генеральный директор «Курсир» Виталий Муниров отметил, что был заключен дистрибьюторский договор и соглашение о поставке с компанией из Латинской Америки. Однако компания-покупатель системы остается конфиденциальной с целью избежать «проблем у заказчика с последующими продажами».