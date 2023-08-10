Министерство коммерции Китая объявило о том, что Пекин сохраняет возможность ответных мер в ответ на ограничения США в сфере инвестиций. Пекин выразил надежду на то, что Соединенные Штаты будут соблюдать
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Министерство коммерции Китая объявило о том, что Пекин сохраняет возможность ответных мер в ответ на ограничения США в сфере инвестиций.

Пекин выразил надежду на то, что Соединенные Штаты будут соблюдать принципы рыночной экономики и честной конкуренции. Министерство подчеркнуло, что американские ограничения создают разрыв в инвестиционной сфере.

Представители ведомства отметили, что действия Вашингтона оказывают влияние на бизнес-решения компаний, разрушают глобальный экономический порядок и серьезно нарушают стабильность международных производственных цепей.

Министерство подчеркнуло, что в связи с этим Китай выражает серьезную обеспокоенность и оставляет за собой право на принятие соответствующих мер.

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