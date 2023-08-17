На территории Китая было обнаружено большое поле, где скапливаются разлагающиеся электромобили. Это открытие вызвало волну недовольства и разочарования у потенциальных покупателей электромобилей в стране. Особенно учитывая, что китайский рынок электромобилей
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На территории Китая было обнаружено большое поле, где скапливаются разлагающиеся электромобили. Это открытие вызвало волну недовольства и разочарования у потенциальных покупателей электромобилей в стране. Особенно учитывая, что китайский рынок электромобилей является одним из самых динамично развивающихся и многообещающих в мире, а такие действия со стороны автопроизводителей могут значительно подорвать доверие потребителей.

По словам Марка Рейнфорда, данное явление связано с стремлением автопроизводителей получить государственные субсидии на производство электромобилей. Китайское правительство предоставляет значительные финансовые поощрения для поддержки электромобильной индустрии, включая субсидии на покупку электромобилей и льготные условия для их производства и продажи.

Однако, чтобы стать получателями этих субсидий, производители обязаны выпускать определенное количество электромобилей и реализовывать их на рынке. Ввиду строгих требований со стороны правительства, некоторые автопроизводители решили использовать уловки и изготавливать больше электромобилей, чем необходимо, с целью получения субсидий и увеличения продаж.

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