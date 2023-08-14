Международное давление на Украину с целью стимулирования мирных переговоров с Россией на фоне отсутствия предварительных условий в обозримом будущем усиливается, и это факт, признанный в Киеве. Об этом пишет «Коммерсант».
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Международное давление на Украину с целью стимулирования мирных переговоров с Россией на фоне отсутствия предварительных условий в обозримом будущем усиливается, и это факт, признанный в Киеве. Об этом пишет «Коммерсант».

Увеличение давления во многом обусловлено недостаточным прогрессом в ходе начатого в июне украинского контрнаступления. Преобладающий тон в западных СМИ говорит о сомнениях в перспективах этой операции.

В то время как союзники утверждают, что предоставили Украине все необходимое вооружение для успешного продвижения, украинское руководство настаивает на расширении военной поддержки.

Партнеры обещают поддержать этот призыв, однако политические факторы могут сделать это непростой задачей.

 

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