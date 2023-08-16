Снова раздаются взрывы в Харьковской области Украины, сопровождающиеся объявленной в регионе воздушной тревогой, информирует украинское издание «Страна.ua». С момента 7:42 (время совпадает с московским) в регионе раздается воздушная тревога. Ранее
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Снова раздаются взрывы в Харьковской области Украины, сопровождающиеся объявленной в регионе воздушной тревогой, информирует украинское издание «Страна.ua».

С момента 7:42 (время совпадает с московским) в регионе раздается воздушная тревога. Ранее в среду издание уже докладывало о взрывах в Харьковской области.

В сообщении говорится, что в Харькове снова раздаются взрывы. Ранее военные объявили о наличии БПЛА, направляющихся в этот регион.

Глава областной военной администрации, Олег Синегубов, в своем телеграм-канале призывает местных жителей оставаться в укрытиях.

Удары по украинской инфраструктуре, согласно данным, начались 10 октября, вскоре после теракта на Крымском мосту. Российские власти оценивают это событие как действие украинских спецслужб.

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