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21-летняя жительница Великобритании отправилась на отдых в Грецию и однажды вечером с друзьями зашла в местный бар. Там ее внимание привлек молодой израильтянин, который предложил продолжить веселье у него дома, и девушка согласилась, рассчитывая на уединение.

Как сообщает Protothema, в доме перешла к интиму. Однако внезапно в комнату ворвались друзья израильтянина, которые начали снимать все на телефон. Их действия вызвали у девушки панику, и она потребовала, чтобы израильтянин немедленно прекратил все, но он продолжал настойчиво действовать.

Напуганная девушка смогла освободиться и покинуть место происшествия. Затем она обратилась в полицию и рассказала о случившемся. В настоящее время израильтянину грозит уголовная ответственность за обвинение в изнасиловании.

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