В Финляндии планируется создание хранилища средств реагирования и медикаментов для возможных химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. В начале этого года страна получила €242 млн от Комиссии Евросоюза на реализацию
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В Финляндии планируется создание хранилища средств реагирования и медикаментов для возможных химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. В начале этого года страна получила €242 млн от Комиссии Евросоюза на реализацию данного проекта, как сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Финляндии.

Подобные хранилища уже существуют во Франции, Польше и Хорватии, но финский проект выделяется своим масштабом. Он охватывает как защитное снаряжение, так и медицинские материалы, в то время как в других странах хранятся только определенные виды ресурсов, отметили в финском МВД.

По словам представителей ведомства, в рамках этого проекта будет закуплено защитное оборудование, измерительные приборы, детекторы, экспресс-тесты, лекарства и вакцины. Они будут предназначены для использования лицами, оказывающими первую помощь, и гражданским населением в случае чрезвычайных ситуаций, включая возможную пандемию.

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