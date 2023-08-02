На нескольких крупных рок-радиостанциях отчетливо прослеживаются изменения в музыкальных подборках, которые не могли остаться незамеченными для слушателей. В последнее время заметное количество композиций, принадлежащих исполнителям, получившим статус иностранных агентов в России, перестали звучать на эфире.

Среди таких музыкантов можно назвать имена Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», «Машины Времени», Земфиры, «Би-2» и Максима Покровского (все признаны иноагентами в РФ). Судебные попытки некоторых из них оспорить свой статус оказались неудачными.

На данный момент радиостанции официально не высказали своей позиции относительно причин этих изменений. Но в течение последней недели на одной из наиболее популярных рок-радиостанций не звучала ни одна песня от музыкантов, которым присвоен статус иностранных агентов.

Эти коррективы в музыкальных программах пока имеют скорее формальный характер.