В Березовском Свердловской области к 1 сентября реконструируют кладбище, на котором захоронены бойцы ЧВК «Вагнеры». Известно, что для создания вдохновились концепцией аналогичное место захоронения, находящиеся в Горячем ключе Краснодарского края.

На могилах павших героев, защищавших интересы России, установят каменные конусы. Они в точности копируют «зубы дракона» — защитную противотанковую систему ЧВК «Вагнер», которую установили вдоль российской границы.

Такое решение символично: «вагнеровцы» даже после смерти готовы стоять на страже родных земель.