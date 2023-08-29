В преддверии Дня города в Ишимбае, башкирском городе, состоялось празднование, в рамках которого прошел гала-концерт. Во время этого мероприятия на сцену поднялись две местные жительницы, чтобы присоединиться к артистам в танце.

В рамках празднования Дня города жители Ишимбая получили возможность насладиться ретро-дискотекой, организованной на центральной площади. В завершении концерта артисты вышли на сцену, чтобы исполнить песню «Felicità» итальянского дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр.

В какой-то момент одна из горожанок поднялась на сцену и начала пританцовывать и обниматься с артистами. Ее действия привлекли внимание, и она была быстро выведена сцену сотрудниками полиции. Однако вскоре на сцену поднялась другая жительница Ишимбая, которая проникла на нее сбоку.

Вторая женщина также обняла певцов и немного потанцевала, после чего была удалена с сцены полицейскими. Многие местные жители осудили такое поведение. Происшедшее было запечатлено на видео и позднее опубликовано в социальных сетях. Запись была опубликована в сообществе «Подслушано Ишимбай».