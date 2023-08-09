В российских вооруженных силах ожидают возвращения бывшего командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине, генерала Сергея Суровикина. Об этом заявил его предыдущий командир, генерал-полковник Валерий Марченков.

После участия в попытке вооруженного восстания, организованного ЧВК под руководством Евгения Пригожина, появились слухи о том, что Суровикин находится в СИЗО. Однако Общественная наблюдательная комиссия Москвы опровергла эти утверждения. Председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, что генерал в настоящее время находится на отдыхе.

«Его исчезновение в конце июня вызвало недоумение. Я уверен, что военный персонал, солдаты ожидают его возвращения и возобновления его руководства над войсками», – подчеркнул Марченков в интервью URA.RU.

Он отметил, что Суровикин является выдающимся военачальником и пользуется большим уважением в армии. Именно его стратегия позволила остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины, пояснил генерал.