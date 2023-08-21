В Ставропольском крае было принято решение об увольнении заведующей детским садом Светланы Шелар после жалоб со стороны родителей и сотрудников. Она высказывала поддержку ВСУ, где находятся на службе ее два
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В Ставропольском крае было принято решение об увольнении заведующей детским садом Светланы Шелар после жалоб со стороны родителей и сотрудников. Она высказывала поддержку ВСУ, где находятся на службе ее два сына. Об этом информировал глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«После вмешательства губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова заведующая детским садом «Ласточка» в селе Донская Балка была уволена», — поделился он в своем телеграм-канале.

Александр Хинштейн также добавил, что силовые структуры проведут проверку деятельности Светланы Шелар. При обнаружении допущенных нарушений также могут быть привлечены к ответственности местные чиновники, если выяснится, что они прикрывали заведующую. Губернатор региона лично взял этот случай под свой контроль.

Напомним, что родители детей, посещающих детский сад № 21 «Ласточка» в селе Донская Балка, Ставропольского края, заявили, что заведующая Светлана Шелар явно высказывала свою поддержку Украине. Они утверждают, что она угрожала местью детям, если ее сыновья, являющиеся бойцами ВСУ, погибнут.

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