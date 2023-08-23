По одному из, предположительно, военных объектов, расположенных в Крыму, был якобы нанесен удар со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ряд украинских пабликов в Сети. При этом официального подтверждения
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По одному из, предположительно, военных объектов, расположенных в Крыму, был якобы нанесен удар со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ряд украинских пабликов в Сети.

При этом официального подтверждения данной информации со стороны Министерства обороны Российской Федерации пока не поступало. Украинские средства массовой информации публикуют кадры мощного взрыва, который произошел якобы после «прилета» со стороны украинских боевиков по военному объекту в Крыму.

Украинская сторона сообщает, что удар был нанесен по объекту, расположенному в окрестностях одного из населенных пунктов Черноморского района Крыма. Однако конкретного места прилета не сообщается.

Напомним, что западные союзники Киева передают им дальнобойные ракеты и ударные беспилотные аппараты, которыми украинские боевики постоянно пытаются атаковать российские регионы. Главная цель киевского режима – добиться паники среди гражданского населения.

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