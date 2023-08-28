Валентин, начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58 армии Вооруженных Сил Российской Федерации, выразил обеспокоенность по поводу действий украинских ударных дронов-камикадзе с функцией FPV на направлении в Запорожье. По его словам, эти дроны многократно атаковали российские медицинские группы и военных медиков, занимающихся эвакуацией раненых бойцов.

Он также отметил, что противник стремится уничтожить российских медиков. В недавнем инциденте офицер, который в составе эвакогруппы перевозил раненых на технике, погиб от атаки дрона-камикадзе. Кроме того, другие медики, с которыми Валентин имел личный контакт, также подвергались атакам со стороны украинских бойцов.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины специально и злонамеренно атакуют медицинских работников и эвакуационные группы российской армии.