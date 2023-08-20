Украинская снайперша «Молния» вступила в дуэль с российским стрелком и была ликвидирована в районе Сватово.

На Украине она считалась «элитной снайпершей», хладнокровной и действительно представляющей серьезную опасность. Но своих сил девушка по имени Ариана не рассчитала.

Известно, что 7 августа «Молнию» ликвидировал снайпер группировки войск «Отважные» на Сватовском направлении. Детали дуэли пока не сообщаются.

Напомним, в мае российские ВС пленили и ликвидировали украинскую снайпершу Алину Полищук. Ее удалось поймать под Артемовском. Националистка отличалась особой жестокостью, она выжигала на телах убитых российских солдат узоры. Также известно о причастности Полищук к взрыву в Макеевке в новогоднюю ночь.