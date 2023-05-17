Под Артемовском (Бахмутом) в ДНР ликвидирована украинская снайперша Алиса Полищук. Ее даже не стали брать в плен, хотя такая возможность была, сообщает сайт 5 канала со ссылкой на телеграм-каналы.

Отмечается, что Полищук выжигала на телах погибших российских военнослужащих узоры, а также издевательски относилась к жителям Артемовска, которые не захотели уезжать из города. Снайперша ранила в ногу гражданского, который шел за водой, после чего скрылась.

Однако долго прятаться у нее не получилось. Спустя два дня ее обнаружили и ликвидировали на месте.

Официальной информации об уничтожении снайперши пока не поступало. Также неизвестно, имела ли она какое-то отношение к спорту. Ранее уже сообщалось, что в ВСУ служат биатлонистки, которые выполняют функции снайперов на Херсонском направлении.