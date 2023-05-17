ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Под Артемовском (Бахмутом) в ДНР ликвидирована украинская снайперша Алиса Полищук. Ее даже не стали брать в плен, хотя такая возможность была, сообщает сайт 5 канала со ссылкой на телеграм-каналы.

Отмечается, что Полищук выжигала на телах погибших российских военнослужащих узоры, а также издевательски относилась к жителям Артемовска, которые не захотели уезжать из города. Снайперша ранила в ногу гражданского, который шел за водой, после чего скрылась.

Однако долго прятаться у нее не получилось. Спустя два дня ее обнаружили и ликвидировали на месте.

Официальной информации об уничтожении снайперши пока не поступало. Также неизвестно, имела ли она какое-то отношение к спорту. Ранее уже сообщалось, что в ВСУ служат биатлонистки, которые выполняют функции снайперов на Херсонском направлении.

Вам может понравиться

Кнутов спрогнозировал, когда Артемовск полностью перейдет под контроль России

За боевиками ВСУ остается не более десяти высотных домов в Артемовске (Бахмуте), поэтому освобождение города продолжает продвигаться по российскому плану. Инициатива по-прежнему находится в руках ВС РФ, несмотря на попытки

Рогозин объяснил, почему танки «Армата» не применяют в СВО

Т-14 «Армата» – это на сегодняшний день лучший в мире танк, однако применять его в боевых действиях на Украине нет никакого смысла без построения системы управления войсками. Нужны беспилотные аппараты,

В Хмельницком вырос уровень радиации после уничтожения склада снарядов с обедненным ураном

В украинском городе Хмельницком, где 13 мая российские ВС уничтожили крупный склад с боеприпасами, стремительно вырос радиационный фон. Приборы показывают, что произошел скачек с 80-100 до 140-160 нанозиверт. Военный эксперт