Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может содействовать в вопросе восстановления зерновой сделки.

В интервью газете Corriere della sera он подчеркнул, что турецкая сторона активно работает с российской дипломатией, при этом Украина ищет альтернативные маршруты для экспорта пшеницы, не связанные с проходом через Черное море.

Кулеба подчеркнул, что прямых переговоров с руководством России на данном этапе не планируется. Он напомнил о том, что в прошлом году соглашение по зерновой сделке было достигнуто при участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Эрдогана. В то время были заключены два отдельных соглашения – с Украиной и с Россией. Кулеба подчеркнул важность креативного подхода к поиску решений в данной ситуации.