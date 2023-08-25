В штате Оклахома, США, полиция задержала учительницу третьего класса за употребление алкогольных напитков на уроке в первый рабочий день, информирует The Independent.

Кимберли Коутс, 53-летняя преподавательница, привлекла внимание администрации школы своим поведением около 15:20 в конце рабочего дня. Сотрудник школы заметил, что у женщины были признаки алкогольного воздействия, включая красные и влажные глаза, а ее речь была нечеткой.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что Коутс действительно находилась в состоянии алкогольного опьянения. Учительница призналась, что выпила большое количество алкоголя накануне. Она утверждает, что употребила половину коробки вина, закончив распитие около трех часов ночи, а начало рабочего дня было запланировано на 8:25 утра.

Результаты дыхательного теста показали, что уровень алкоголя в ее крови превышал законный лимит втрое.

В классе, где преподавала Коутс, был обнаружен синий стакан с вином. Учительницу арестовали и доставили в тюрьму. Ей предъявлено обвинение в нахождении в состоянии опьянения в общественном месте.