В настоящий момент конкретных дат для проведения предполагаемых переговоров в рамках так называемой «зерновой сделки» между Турцией, Россией и ООН нет, однако Анкара рассчитывает на их начало в «самое ближайшее
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В настоящий момент конкретных дат для проведения предполагаемых переговоров в рамках так называемой «зерновой сделки» между Турцией, Россией и ООН нет, однако Анкара рассчитывает на их начало в «самое ближайшее время». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, принимающий участие в переговорах.

Сообщается, что представители Турции, России и ООН могут провести трехстороннюю встречу в Стамбуле для обсуждения новых деталей по «зерновой сделке». Источник отметил, что в настоящий момент точной даты встречи еще не назначено, однако она может состояться уже в самое ближайшее время.

Напомним, что действие так называемой «зерновой сделки» было прекращено 18 июля, когда руководство Российской Федерации уведомило турецкую сторону и ООН о возражении против ее очередного продления. При этом российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что условия сделки в отношении России, несмотря на все усилия со стороны ООН, так и не были выполнены.

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