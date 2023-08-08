Турецкие издания, которые пишут о сфере туризма, выясняли, куда исчезли отдыхающие из России. Они подвели итоги первого полугодия и выяснили, что россиян в страну стало ехать гораздо меньше, чем раньше.

Турция все же стала самым популярным для отдыха у жителей РФ – эту страну посетили 2,6 миллиона туристов. Это на 3,5 процента меньше, чем до начала пандемии коронавируса. Однако появились страны, которые россияне предпочитают турецким курортам.

Так, 800 тысяч отдыхающих отправились в Объединенные Арабские Эмираты, обеспечив этой стране вторую позицию в своеобразном рейтинге. Из них 554 тысяч человек побывали в Дубае.

В Таиланде побывали 791 тысяча россиян, а в Египет съездили еще 750 тыс. туристов из РФ. Замыкает пятерку лидеров Шри-Ланка, где успели отдохнуть 110 тыс. человек.

Кроме того, российские туристы побывали на Мальдивах и в Индонезии, на Кубе и во Вьетнаме, на Сейшельских островах и в Малайзии. Последнее место занимает Кипр – туда съездили 29 тысяч отдыхающих из России.