По словам туристов, находившихся в кемпинге в населенном пункте Оленевка в Крыму, изначально они ошибочно приняли вооруженных украинских диверсантов, напавших на палаточный лагерь, за браконьеров. Один из отдыхающих, Владимир, поделился,
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По словам туристов, находившихся в кемпинге в населенном пункте Оленевка в Крыму, изначально они ошибочно приняли вооруженных украинских диверсантов, напавших на палаточный лагерь, за браконьеров.

Один из отдыхающих, Владимир, поделился, что многие из присутствовавших на месте подумали, что неизвестные пришли для незаконной ловли рыбы, особенно кефали. Отдыхающие узнали о том, что это были диверсанты, уже после исчезновения нападавших.

Другой отдыхающий, Андрей, отметил, что большинство из них находилось вдали от береговой зоны, поэтому выстрелов не слышали. Преступники прибыли к побережью около 04:00 утра.

Нападение на туристический лагерь произошло ночью 24 августа. Злоумышленники использовали гранатометы и автоматическое оружие. Туристы заметили группу из 10 человек на резиновых лодках, которые скрылись после обстрела.

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