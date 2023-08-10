В лесной местности Каменска-Уральского, расположенного в Свердловской области, было обнаружено тело 16-летней девушки. Эту информацию сообщило 10 августа Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.

В сообщении СУ СК РФ по Свердловской области говорится, что было проведено обследование места происшествия, а тело девушки направлено на проведение экспертизы, чтобы определить время и точную причину ее смерти.

По словам Валерия Горелых, начальника пресс-службы регионального управления МВД, информация о исчезновении несовершеннолетней поступила 9 августа. Тело девушки было найдено сотрудниками полиции в ходе оперативных поисков.

Ранее сообщалось, что данная школьница вернулась из Екатеринбурга 8 августа вечером. По дороге домой, она прошла через лесопарк, где затем и пропала. Перед этим она написала в своем Telegram-канале, что хочет дойти до дома и попросила не убивать ее и не насиловать.