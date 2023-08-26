Российская компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) занимается разработкой современного электропоезда дальнего следования в двухэтажном исполнении в двух вариантах: для сидячих пассажиров и со спальными местами. Об этом в интервью ТАСС заявил директор
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Российская компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) занимается разработкой современного электропоезда дальнего следования в двухэтажном исполнении в двух вариантах: для сидячих пассажиров и со спальными местами. Об этом в интервью ТАСС заявил директор компании Кирилл Липа.

По его словам, современный двухэтажный электропоезд в версии в так называемом «сидячем исполнении» может эффективно работать на Московском транспортном контуре. В случае необходимости будет создана и версия электропоезда со спальными местами. Липа также отметил, что создание современного двухэтажного электропоезда является приоритетным проектом для компании.

Напомним, что компания «Трансмашхолдинг» является лидером среди производителей городского рельсового и железнодорожного транспорта в России и странах СНГ. Сотрудники предприятия могут выполнить полный спектр услуг и продуктов: от сервисных контрактов на обслуживание или модернизацию техники до инжиниринга новых продуктов и создания цифровых систем управления железнодорожным транспортом.

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