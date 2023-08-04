Назван причина смерти Валерия Разумовского, 55-летнего автора хитов для Пугачевой, Киркорова и музыки к сериалу «Моя прекрасная няня» с Анной Заворотнюк.

Музыканта обнаружили мертвым в его московской квартире на улице Пырьева.

«По предварительным данным, причиной смерти 55-летнего мужчины в квартире на западе Москвы стала острая сердечно-сосудистая недостаточность”, – пишет «Российская газета». Сообщается, что музыкант ранее жаловался на сердечные проблемы.

Ситуацию осложняет тот факт, что композитор, приехавший в Россию из Прибалтики, не имеет близких родственников здесь. Следовательно, окончательную причину смерти Разумовского можно будет установить только после вскрытия, на которое необходимо разрешение от его родителей, проживающих в Латвии.

«Вскрытия пока не проводились. Его родители живы и проживают в Латвии, а брат находится в Германии. По всей видимости, у него мог оторваться тромб», – отметила Алла Наджиева, подруга покойного и жена певца Игоря Наджиева.