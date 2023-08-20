На Москву в ночь на 20 августа летел вражеский беспилотник, но противовоздушная оборона сработала своевременно и четко, уничтожив БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин раскрыл подробности инцидента.

ПВО сбила дрон ВСУ на подлете к столице, упал он в местности, где никто не живет, поэтому обошлось без пострадавших и разрушений.

После обнаружения БПЛА в аэропортах Домодедово и Внуково объявили режим «Ковер», то есть закрыли над ними воздушное пространство.

Самолеты, намеревающиеся приземляться в этих аэропортах, перенаправили в Шереметьево.

Собянин также поблагодарил военнослужащих за успешное уничтожение вражеского беспилотника и надежную защиту столицы.

Минобороны РФ ранее заявило, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Ступинском районе Московской области.