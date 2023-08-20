Провалилась очередная попытка террористической атаки украинского беспилотника на Москву. Минобороны РФ сообщило, что для подавления вражеского дрона был задействован комплекс радиоэлектронной борьбы. В ночь на 20 августа беспилотник ВСУ был
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Провалилась очередная попытка террористической атаки украинского беспилотника на Москву. Минобороны РФ сообщило, что для подавления вражеского дрона был задействован комплекс радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 20 августа беспилотник ВСУ был замечен над Ступинским районом Московской области. Про нему отработала система РЭБ, из-за чего дрон рухнул на землю. Падение произошло в безлюдной местности. Разрушений и пострадавших в результате крушения беспилотника нет. Мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность военнослужащим.

Кроме того, украинский дрон был сбит в районе железнодорожного вокзала в Курске. Он упал прямо на крышу здания, после чего прогремел взрыв и начался пожар. Пять человек получили легкие ранения, возгорание уже ликвидировано.

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