Провалилась очередная попытка террористической атаки украинского беспилотника на Москву. Минобороны РФ сообщило, что для подавления вражеского дрона был задействован комплекс радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 20 августа беспилотник ВСУ был замечен над Ступинским районом Московской области. Про нему отработала система РЭБ, из-за чего дрон рухнул на землю. Падение произошло в безлюдной местности. Разрушений и пострадавших в результате крушения беспилотника нет. Мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность военнослужащим.

Кроме того, украинский дрон был сбит в районе железнодорожного вокзала в Курске. Он упал прямо на крышу здания, после чего прогремел взрыв и начался пожар. Пять человек получили легкие ранения, возгорание уже ликвидировано.