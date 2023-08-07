Представители законодательной власти выразили намерение расширить сферу применения средств материнского капитала, предлагая разрешить их использование для ремонта жилищных помещений. В связи с этим первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова готовит соответствующий законопроект для представления в Государственную Думу.

В нем содержится просьба оценить инициативу и рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования средств материнского капитала.

Лантратова отмечает, что ей поступали множественные обращения от граждан с предложениями о расширении области применения материнского капитала на цели ремонта в семейных жилых помещениях. Она также напоминает, что в 2021 году президент РФ Владимир Путин выразил интерес к данной идее, отметив необходимость ее более детального изучения.

Лантратова дополняет, что согласно статистическим данным, 20,7% (или 0,55 трлн рублей) средств материнского капитала не используются гражданами в соответствии с целевым назначением.