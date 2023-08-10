Во время недавней масштабной воздушной тревоги на Украине произошло значимое событие. Радары систем противовоздушной и противоракетной обороны Вооруженных Сил Украины зафиксировали некие объекты, перемещающиеся с гиперзвуковой скоростью и периодически исчезающие с радарных экранов.

Несколько местных телеграм-каналов начали распространять информацию о предполагаемом запуске гиперзвуковых ракет «Кинжал» российскими войсками и советовали гражданам страны как можно скорее искать укрытия.

В одном из чатов Одессы было сообщено, что система противовоздушной обороны зафиксировала объект, прошедший над городом Кропивницкий (Кировоград) на скорости около 7,5 тысяч километров в час. Авторы этого сообщения предположили, что возможно был осуществлен пуск гиперзвуковых ракет «Кинжал» с северного направления или это могла быть работа российской системы радиоэлектронной борьбы.

Важно отметить, что в последнем случае администраторы одесского ресурса оказались правы. Позднее представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что российские вооруженные силы с помощью систем радиоэлектронной борьбы имитировали пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал».