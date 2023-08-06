Исследователи из Стэнфордского университета и Национальной ускорительной лаборатории SLAC в США разработали новые высокомобильные устройства для развития квантовых технологий – с регулируемым затвором на основе титаната стронция, демонстрирующие высокую подвижность электронов. Об этом сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Титанат стронция (SrTiO 3 ) – оксид стронция и титана со структурой перовскита. Он обладает многими полезными свойствами, включая спин-орбитальную связь, электрическую перестраиваемость и нетрадиционную сверхпроводимость. По сравнению со сверхпроводимостью обычных металлов, таких как алюминий или ниобий, сверхпроводимость SrTiO 3 сохраняется при низкой плотности электронов, при которой ее можно контролировать с помощью приложения электрического напряжения.

Уникальные свойства титаната стронция делают его перспективным материалом для развития квантовых технологий. Тем не менее, разработка этих устройств до сих пор оказалась довольно сложной задачей из-за высокого уровня беспорядка в наноструктурах SrTiO 3 .

Теперь исследователи из Стэнфордского университета, Национальной ускорительной лаборатории SLAC смогли за счет перестройки затвора разработать новые устройства на основе SrTiO 3 , демонстрирующие высокую подвижность электронов. Эти устройства способны переносить квантованный заряд, что может иметь важное значение для развития квантовой технологии на основе SrTiO 3 .

«Мы искали способ сделать узкие каналы нанометрового размера в SrTiO 3 . Наша главная цель состояла в том, чтобы сделать устройства с достаточно низким количеством дефектов и примесей (так называемого «беспорядка») и за счет этого попасть в режим, при котором электроны баллистически протекают через узкое сужение, не сталкиваясь с дефектами. В очень чистых образцах это может привести к квантованию заряда, перенося его по дискретным баллистическим каналам», – рассказал Tech Xplore один из ведущих исследователей Евгений Михеев, выпускник Швейцарского федерального технологического института в Лозанне и докторант Стэнфордского университета.

Устройства, реализованные Михеевым и его коллегами, имеют уникальную конструкцию, тщательно изученную для обеспечения квантованного переноса заряда по дискретным баллистическим каналам. Они основаны на двумерных каналах электронного газа SrTiO 3 и затворе ионной жидкости, разделенных тонким барьерным слоем из оксида гафния.

В более раннем исследовании группы специалистов Стэнфордского университета, представивших устройства с вентилем на ионной жидкости. Однако эти устройства были слишком широкими, чтобы демонстрировать какие-либо эффекты баллистического квантования. Теперь же Михеев и его коллеги обнаружили, что вставка очень тонкого слоя гексагонального нитрида бора между ионной жидкостью и SrTiO 3 позволяет значительно уменьшить беспорядок и количество загрязнений в устройствах.