Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявил, что сведения о взрывах в районе села Оленевка Черноморского района являются ложными. По его словам, эти фейки распространяют украинские интернет-ресурсы.

Ранее сообщалось, что 29 августа в украинских Телеграм-каналах появилась информация, что в селе Оленевка был взрыв в результате которого произошло возгорание. По словам чиновника, в районе Оленевки произошло самовозгорание травы в степях из-за сильной жары. На месте возгорания работает пожарная бригада. «По Оленевке. Там горит трава в степи. Информация о взрывах – украинский вброс и фейк», – отметил Крючков.

По поводу сообщений о начале эвакуации из Крыма, то, по словам Крючкова, никаких подобных мероприятий не проводится, так как для этого нет причин. Советник главы Крыма подчеркнул, что полуостров надежно защищен российской армией, Черноморским флотом и силами систем ПВО. А киевский режим ничего не сможет сделать, кроме того, как устраивать подобные «пиар-акции».