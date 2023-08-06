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6 августа в районе 11:00 неподалеку от российской столицы был замечен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы города, дрон пытался осуществить прорыв в Москву, но был уничтожен средствами противовоздушной обороны на подлете к городу. Собянин выразил благодарность российским военным, обеспечивающим безопасность столицы РФ.

В Сети появилась видеозапись полета вражеского дрона-камикадзе в районе подмосковного города Чехова. По информации Телеграм-канала Mash, это был украинский беспилотный летательный аппарат — UJ-22 Airborne компании UKRJET. Дрон не смог долететь к намеченной цели, так как был сбит средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково был введен план «Ковер». Согласно плану, все находящиеся в воздухе воздушные суда в случае появления в небе опасных или неизвестных объектов должны быть выведены или незамедлительно отправлены на посадку.

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