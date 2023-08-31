По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, недавний инцидент с атакой беспилотников на город Псков мог быть осуществлен с территории Эстонии. Согласно его рассказу в Telegram, дроны, совершившие атаку, приблизились с
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По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, недавний инцидент с атакой беспилотников на город Псков мог быть осуществлен с территории Эстонии. Согласно его рассказу в Telegram, дроны, совершившие атаку, приблизились с границы балтийского государства. Сладков подчеркнул, что виновные в нападении будут нести ответственность за свои действия.

Он также отметил, что по последним данным дроны пересекли Чудское озеро перед атакой, что подразумевает подход с границы Эстонии. В случае, если это действительно так, то возникает вопрос о мотивах таких действий. В своем высказывании он также поднял вопрос о возможных последствиях, предостерегая, что если это была провокация со стороны украинских сил, они должны понимать риски большого конфликта.

Известно, что четыре военных транспортных самолета Ил-76 получили повреждения в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, в атаке было задействовано более десяти дронов.

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