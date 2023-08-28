Вице-адмирал Карл Томас, командующий 7-м флотом Военно-морских сил США, заявил о главной задаче своих сил – сдерживание амбиций Китая в Южно-Китайском море и противодействие агрессивному поведению китайских судов в этой
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Вице-адмирал Карл Томас, командующий 7-м флотом Военно-морских сил США, заявил о главной задаче своих сил – сдерживание амбиций Китая в Южно-Китайском море и противодействие агрессивному поведению китайских судов в этой регионе. Об этом информирует South China Morning Post.

«Мы стремимся сдерживать и оспаривать агрессивное поведение Китая в Южно-Китайском море, включая использование береговой охраной водометов против судов Филиппин. Присутствие наших сил 7-го флота ВМС США в этой зоне имеет свою цель и задачу», – подчеркнул вице-адмирал.

Состав 7-го флота ВМС США включает до 70 кораблей, более 150 самолетов и свыше 27 тысяч моряков. Основные базы и штаб флота расположены на территории Японии.

На протяжении многих лет Китай ведет диспуты с различными странами Азиатско-Тихоокеанского региона о правах на ряд островов в Южно-Китайском море. Эти острова, включая архипелаги Парасельская и Спратли, в основном необитаемы, но их окрестные воды богаты рыбой, а также имеют стратегическое значение как морские пути.

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