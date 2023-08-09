В городе Бийск умер кот Степан, который стал известен по всей стране благодаря своему внушительному весу. Об этом рассказала Ирина Балахнина в своем видеоролике на YouTube. Кот Степан привлек внимание
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В городе Бийск умер кот Степан, который стал известен по всей стране благодаря своему внушительному весу. Об этом рассказала Ирина Балахнина в своем видеоролике на YouTube.

Кот Степан привлек внимание общественности в 2017 году. Ему был посвящен сюжет, который был показан на федеральном телеканале. Особенно популярным стал видеоролик, на котором Степан сидит на лавочке, который набрал более 1,5 миллиона просмотров на YouTube.

Хозяйка кота утверждала, что она не перекармливает Степана и даже предпринимала меры для снижения его веса. Однако из-за особенностей породы кот сохранял свой вес.

Кота три раза пытались украсть. Однако, недавно жизнь интернет-звезды подверглась резкому изменению. В 2020 году у него было обнаружено заболевание кишечника и риски развития диабета. В последние месяцы Степан сильно похудел из-за тяжелой болезни — лимфомы. На момент смерти коту было 16 лет.

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