Российские ученые из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали специальных роботов, главной задачей которых является обслуживание и обеспечение защиты линий электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России. Сообщается,
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Российские ученые из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали специальных роботов, главной задачей которых является обслуживание и обеспечение защиты линий электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Сообщается, что специальные роботы способны очищать провода от наледи и снега, а также отслеживать износ и текущее состояние проводов. При этом роботы представляют собой лишь элемент системы, математическая часть которой будет обрабатывать собранную информацию для расчета вероятностных моделей и определения технического состояния электрооборудования.

Таким образом, система может не только эффективно обслуживать линии электропередач, но также и предугадывать аварийные отключения и возможный выход из строя электрического оборудования. В настоящий момент изготовлено два робота, которые успешно прошли испытания на проводах с низковольтным напряжением.

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