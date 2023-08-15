В ходе операции за освобождение поселка Новоселовское на территории ЛНР бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили высокопоставленного офицера украинского нацподразделения «Кракен», которое входит в состав полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в России). Об этом сообщил РИА Новости боец Западного военного округа с позывным «Белый».

Согласно рассказу бойца, этот инцидент произошел в ходе выполнения боевого дежурства. Российские военные начали работать по украинским боевикам с самого утра после получения информации от штаба о возможном наступлении противника.

«Затем нам сообщили, что мы справились, уничтожив важную цель. По данным разведки, это был офицер из их рядов, однако точное имя офицера не установлено», – рассказал боец.

Также он отметил, что подразделение «Кракен» находится в районе Новоселовского уже более шести месяцев.