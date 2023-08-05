В Телеграм-канале «Военное дело» опубликована видеозапись, на которой можно увидеть, как бойцы ВС России отремонтировали, а затем испытали трофейную технику. Ею оказался американский БТР М113, переданный США для ВСУ.

Отмечается, что бронетранспортер американского производства в процессе захвата был поврежден. Поэтому российские военные отремонтировали боевую машину, после чего совершили небольшой испытательный заезд прямо по ангару, где производился ремонт. «Теперь эта техника будет служить ВС России», – отмечается в сообщении.

Американский бронетранспортер М113 с украинским экипажем был осажден российским спецназом группировки «Восток». БТР был подбит, а находящийся в нем экипаж и десант ликвидирован.

Стоит отметить, что захваченная в ходе боевых действий западная техника, переданная ВСУ из Франции, Германии и США сейчас изучается российскими специалистами. Они находят в ней слабые и сильные стороны. Эти знания позволят разработать еще более эффективное ведение боевых действий с противником.