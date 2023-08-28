В одной из передач телеканала Fox в США была представлена карта Турции, на которой отсутствовал город Стамбул. Об этом информировала турецкая газета Sabah в воскресенье, 27 августа. «Fox News включил
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В одной из передач телеканала Fox в США была представлена карта Турции, на которой отсутствовал город Стамбул. Об этом информировала турецкая газета Sabah в воскресенье, 27 августа.

«Fox News включил Турцию в карту Ближнего Востока, которую они используют в своих материалах. Однако одна деталь на этой карте не осталась незамеченной. Оказалось, что Стамбул не был изображен на карте Турции, представленной на канале», – сообщили в газете.

Согласно материалу, это не первый случай провокаций со стороны телеканала Fox. Ранее данная организация уже публиковала спорные материалы о Турции, вызвав возмущение турецкой общественности, включая ложные новости в период президентских выборов в Турции и разрушительных землетрясений в Кахраманмараше.

По информации издания, отсутствие на карте страны ее крупнейшего города, который является бывшей столицей, не является случайной ошибкой, а скорее провокацией со стороны Fox News.

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