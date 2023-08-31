Появились детали инцидента, связанного с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область. Информация об этом поступила от РИА Новости.

Согласно данным, группа диверсантов включала в себя опытных оперативных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также военнослужащих из Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Министерства обороны Украины.

Согласно сообщениям из Telegram-канала SHOT, семерых подозреваемых обнаружили вчера вечером во время специальной операции силовых структур около деревни Сосновское, которая находится в Навлинском районе. Этот район расположен в 50 километрах от границы.

Группа диверсантов намеревалась осуществить ряд террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.