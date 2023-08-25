Российские военнослужащие группировки «Восток» успешно сбивают в зоне боевых действий украинские дроны. Бороться с вражескими БПЛА военнослужащим ВС России помогает также ЗРК «Стрела-10». С помощью «Стрелы» российские бойцы сбили беспилотник
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские военнослужащие группировки «Восток» успешно сбивают в зоне боевых действий украинские дроны. Бороться с вражескими БПЛА военнослужащим ВС России помогает также ЗРК «Стрела-10». С помощью «Стрелы» российские бойцы сбили беспилотник противника SHARK на Южно-Донецком направлении.

ЗРК «Стрела-10» дает возможность сбивать беспилотные летательные аппараты любого типа на высоте до двух километров. Отмечается, что сбитый украинский беспилотник SHARK являлся разведчиком. На данном дроне противник установил камеру с 30-кратным зумом. Этот тип БПЛА способен развивать скорость до 150 км/час.

Киевский режим утверждает, что российские средства ПВО не способны сбивать беспилотники такого типа. Однако практика показывает обратное. Российские бойцы группировки «Восток» успешно справились с задачей и при помощи ЗРК «Стрела-10» обезвредили разведывательный аппарат противника. «Они (ВСУ – ред.) хвалились, что этот дрон не засекается, и его невозможно сбить. Но мы его поймали и четко по нему отработали», – рассказал механик-водитель расчета ЗРК «Стрела-10» с позывным Симба.

Вам может понравиться
Руководство Европейского союза не будет одобрять предложение правительства и Центробанка Российской Федерации об обмене заблокированных активов, поскольку данный шаг полностью разрушит все предыдущие наработки по изоляции России. Такое предположение выдвинул

Экономист Бадалов: ЕС не даст согласия на обмен заблокированных активов с Россией

Руководство Европейского союза не будет одобрять предложение правительства и Центробанка Российской Федерации об обмене заблокированных активов, поскольку данный шаг полностью разрушит все предыдущие наработки по изоляции России. Такое предположение выдвинул
В туристической сфере Турции появилась идея исключения бесплатного алкоголя из системы all inclusive в отелях с целью снижения стоимости отдыха. Генеральный директор туроператора Bentour, Дениз Угур, высказал такую инициативу, как

В Турции хотят исключить алкоголь из all inclusive в отелях для снижения цен

В туристической сфере Турции появилась идея исключения бесплатного алкоголя из системы all inclusive в отелях с целью снижения стоимости отдыха. Генеральный директор туроператора Bentour, Дениз Угур, высказал такую инициативу, как
Cтилист Наталья Осиновская поделилась советом для россиянок о том, как визуально удлинить ноги с помощью одежды. Ее комментарий опубликован в издании «Городовой». Специалист отметила, что для коррекции фигуры и создания

Cтилист Осиновская рассказала, что брюки прямого кроя помогут визуально удлинить ноги

Cтилист Наталья Осиновская поделилась советом для россиянок о том, как визуально удлинить ноги с помощью одежды. Ее комментарий опубликован в издании «Городовой». Специалист отметила, что для коррекции фигуры и создания