Российские военнослужащие группировки «Восток» успешно сбивают в зоне боевых действий украинские дроны. Бороться с вражескими БПЛА военнослужащим ВС России помогает также ЗРК «Стрела-10». С помощью «Стрелы» российские бойцы сбили беспилотник противника SHARK на Южно-Донецком направлении.

ЗРК «Стрела-10» дает возможность сбивать беспилотные летательные аппараты любого типа на высоте до двух километров. Отмечается, что сбитый украинский беспилотник SHARK являлся разведчиком. На данном дроне противник установил камеру с 30-кратным зумом. Этот тип БПЛА способен развивать скорость до 150 км/час.

Киевский режим утверждает, что российские средства ПВО не способны сбивать беспилотники такого типа. Однако практика показывает обратное. Российские бойцы группировки «Восток» успешно справились с задачей и при помощи ЗРК «Стрела-10» обезвредили разведывательный аппарат противника. «Они (ВСУ – ред.) хвалились, что этот дрон не засекается, и его невозможно сбить. Но мы его поймали и четко по нему отработали», – рассказал механик-водитель расчета ЗРК «Стрела-10» с позывным Симба.